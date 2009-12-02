В Украине могут подорожать удобрения

Возможное внедрение 52% антидемпинговой пошлины на российские минеральные удобрения может стать основным фактором, определяющим цены на минеральные удобрения в Украине в среднесрочной перспективе. Об этом заявил руководитель Департамента по вопросам агропромышленного комплекса и химической промышленности ГИАЦ "Держзовнишинформ" Дмитрий Гордейчук, слова которого приводят в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), сообщает Зерно он-лайн.

По его словам, в Украине имеются формальные основания за повышение ставки антидемпинговой пошлины, ввиду существенного роста объемов импорта минудобрений, а также с учетом того факта, что импортные поставки осуществляются отдельными производителями по ценам, которые ниже цен мирового рынка.

В то же время, по его словам, установление ставки пошлины на уровне 52% высвободит резерв для ценового маневра внутренним производителям, что может повлечь рост цен.

В свою очередь, руководитель группы экспертов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа, комментируя перспективы функционирования рынка минеральных удобрений, отметил, что в случае существенного роста цен на внутреннем рынке некоторые сельхозпредприятия будут вынуждены скорректировать свои планы относительно объемов закупок.

"Несмотря на влияние кризиса, спрос на минудобрения в 2009 году не снизился, - отметил В.Лапа, - Однако в основе позитивной динамики спроса лежит относительно доступная цена для аграриев".

Однако в случае резкого роста цены, полагают в УКАБ, тенденция роста производительности в растениеводстве, наблюдавшаяся в течение последних лет, может приостановиться.

Напомним, как ранее заявлял Д.Гордейчук, в 2010 году Украина может недосчитаться трети урожая зерновых вследствие значительного сокращения закупок аграриями в 2009 году минеральных удобрений для проведения осенних полевых работ. По словам эксперта, сокращение закупок аммиачной селитры в текущем году составило более 250 тыс. тонн, а внесение комплексных удобрений – более половины от необходимых объемов.