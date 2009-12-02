Новицкий: Украина проведет антидемпинговое расследование

Министерство экономики Украины в ближайшее время намерено провести антидемпинговое расследование по импорту сложных химудобрений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.

Он отметил, что на просьбу Минпромполитики провести такие действия Минэкономики уже дало положительный ответ. «Это будет касаться, в основном, сложных минеральных удобрений из Российской Федерации», - сказал В.НОВИЦКИЙ.