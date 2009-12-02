УКАБ: цены на удобрения будут зависеть от госрегулирования

Цены на минеральные удобрения в Украине будут зависеть от политики государственного регулирования.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» со ссылкой на руководителя департамента по вопросам агропромышленного комплекса и химической промышленности Государственного информационного аналитического центра "Госвнешинформ" Дмитрия ГОРДЕЙЧУКА.

По его словам, возможное внедрение 52% антидемпинговой пошлины на российские минеральные удобрения может стать основным фактором, определяющим цены на минеральные удобрения в Украине в среднесрочной перспективе.

По мнению Д.ГОРДЕЙЧУКА, сегодня есть все основания для повышение ставки антидемпинговой пошлины ввиду существенного роста объемов импорта минудобрений, в частности, по ценам ниже рыночных.

«Установление ставки пошлины на уровне 52% высвободит резерв для ценовых маневров внутренним производителям, что может повлечь рост цен», - сказал он.

Руководитель группы экспертов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир ЛАПА, в свою очередь, комментируя перспективы рынка минеральных удобрений, отметил, что при существенном росте цен на внутреннем рынке сельхозпредприятия будут вынуждены корректировать объемы закупок.

"Несмотря на влияние кризиса, спрос на минудобрения в 2009 году не снизился, однако в основе позитивной динамики спроса лежит относительно доступная цена для аграриев", - подчеркнул В.ЛАПА. Но в случае резкого роста цены, полагают в УКАБ, рост производительности в растениеводстве, наблюдавшийся в течение последних лет, может замедлиться.

Как сообщал УНИАН, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ сегодня заявил, что Министерство экономики Украины в ближайшее время намерено провести антидемпинговое расследование на рынке импортных сложных химудобрений.