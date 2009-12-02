Ветслужба Украины запретила ввоз птицы из Испании

Ветеринарная служба Украины запретила ввоз птицы и продуктов из нее из Испании.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

Сообщается, что согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Королевства Испания зарегистрировано заболевание птицы болезнью Ньюкасла, в связи с чем со 2 декабря в 2009 года запрещается ввоз на территорию Украины из этой страны птицы, сырья и продуктов из нее.

Ввоз других продуктов и сырья из Испании должен осуществляться согласно ветеринарным требованиям относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.