Таможенно-тарифный совет поддержал нулевую пошлину на фосфаты

Таможенно-тарифный совет поддержал предложение Министерства промышленной политики Украины о введении нулевой ввозной пошлины на фосфаты.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минпромполитики.

Согласно сообщению, 1 декабря на заседании Таможенно-тарифного совета при участии заместителя министра промполитики Сергея ГРИЩЕНКО было поддержано предложение министерства относительно уменьшения ставки ввозной пошлины на фосфаты с 2% до 0%.

В Минпромполитики объясняют соответствующее решение тем, что основным сырьем для выпуска фосфорных и минеральных удобрений на ведущих отечественных предприятиях (ОАО «Сумыхимпром», ЗАО «Крымский Титан» и ЗАО «Днепровский завод минеральных удобрений») являются природные фосфаты кальция (апатит, фосфорит), а в Украине они не добываются. Введение нулевой ставки ввозной пошлины позволит повысить конкурентоспособность отечественных фосфорных и сложных минеральных удобрений по сравнению с аналогичными удобрениями российских производителей, которые полностью обеспечены собственными ресурсами (апатитом), уверены в министерстве.

Также в сообщении отмечается, что общее увеличение поступлений в госбюджет при условии установления нулевой ставки ввозной пошлины составит около 1,5 млн. долл. за счет увеличения загруженности мощностей по производству минеральных удобрений и повышения эффективности производства на предприятиях-производителях фосфорных и сложных минеральных удобрений.

Справка УНИАН. Таможенно-тарифный совет Украины является коллегиальным органом, который действует при Кабинете министров Украины. Деятельность совета основывается на принципах проведения единой таможенно-тарифной политики на основе учета интересов государства и субъектов внешнеэкономической деятельности, защиты внутреннего рынка, ограничения монополизма и недопущения недобросовестной конкуренции во время осуществления экспортно-импортных операций, противодействия дискриминационным мероприятиям отдельных иностранных государств и их союзов.