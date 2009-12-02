СК «Универсальная» выплатила 100 тыс. грн.

ОАО «Страховая компания «Универсальная» осуществила выплату по договору добровольного страхования сельскохозяйственных животных, а именно свиноматок, в пользу фермерского хозяйства «Золотой колос» (Кировоградская обл.) в сумме 100 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, страховым случаем стал пожар, который возник в помещении содержания животных вследствие короткого замыкания электросети. Общее количество погибших животных составило 80 голов.

По информации компании, договор страхования был заключен в июне 2009 года.

Справка УНИАН. Страховая компания «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.

По результатам 9 мес. 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 199,9 млн. грн., страховые выплаты составили 79,96 млн. грн.

По информации СК, ее акционерами являются: 50,6% – Whiteford Limited; 11,6% – Goldman Sachs; 10% – Genesis; 6% – Ratto Holding Limited; 4,3% – UBS AG; 4% – Bedivere Investment Limited; 3% – Trafalgar Discovery Fund; 3% – Unicredit Bank Austria AG; 2% – Foyil Services Limited; 1,7% – Credit Suisse Securities (Europe).