В бюджете-2010 будет предусмотрено 300 млн. грн. аграриям

В Государственном бюджете на 2010 год будет предусмотрено 300 млн. грн. для компенсации частным сельским хозяйствам стоимости закупки минеральных удобрений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

Кроме того, по его словам, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала сегодня поручение выделить 47 млн. грн. для снижения цены закупки аграриями минудобрений в текущем году.

«Мы приняли решение профинансировать в этом году закупки удобрений, которые накопились на складах в Сумах, Днепродзержинске, есть и в Армянске», – сказал В.НОВИЦКИЙ.