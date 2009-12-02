Счетная палата выявила нарушения в распределении средств

Счетная палата Украины выявила нарушения в распределении областями бюджетных средств на поддержку животноводства и растениеводства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Согласно сообщению, Счетная палата провела аудит эффективности использования средств в сумме 248,6 млн. грн., выделенных в 2008-2009 годах сельхозпроизводителям Одесской, Николаевской и Херсонской областей на поддержку животноводства и растениеводства. При этом отмечается, что юг Украины по своим климатическим условиям принадлежит к зоне рискованного земледелия, поэтому государственная поддержка здесь крайне важна.

«Установлено, что Главные управления агропромышленного развития госадминистраций этих областей при отсутствии контроля со стороны Минагрополитики распределяли отмеченные средства необоснованно. Созданные при районных управлениях агропромышленного развития территориальные комиссии, которые отвечают за распределение средств, игнорировали предоставленные сельхозпроизводителями документы или принимали решения без полного их комплекта и с нарушением установленного срока. Районные управления не учитывали решений комиссий, а их руководители распоряжались бюджетными средствами субъективно и превышая полномочия», – сказано в сообщении Счетной палаты.

Аудитом установлено использование бюджетных средств на выплату дотаций сельхозпроизводителям с нарушениями на общую сумму почти 9,6 млн. грн., в том числе в Одесской области – более чем на 7,6 млн. грн., в Николаевской области – почти на 1,4 млн. грн., в Херсонской области – на 615 тыс. грн.

Специалисты Счетной палаты установили, что 43,2 млн. грн. дотаций было использовано неэффективно. В то же время сельхозпроизводители недополучили 19,6 млн. грн., что привело к образованию кредиторской задолженности. При этом дотированием не были охвачены большинство производителей сельхозпродукции.