Украинские птицеводы ожидают повторного визита инспекторов ЕС

Птицеводческие предприятия Украины ожидают повторного инспектирования специалистами Европейского Союза в январе-феврале 2010 г.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил председатель совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр БАКУМЕНКО.

«Мы ожидаем с января по февраль 2010 года повторную проверку экспертов ЕС», - сказал он, добавив, что «Ветеринарный комитет Украины уже практически готов ко всем тем замечаниям, которые были сделаны. Сейчас идет последний аудит ветеринарной службы».

А.БАКУМЕНКО выразил надежду, что в 2010 г. Украина получит право экспорта мяса птицы, яиц и яичных продуктов в ЕС.

Как сообщал УНИАН, в июне 2009 г. специалисты директората САНКО (Генеральный директорат Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей) провели инспекцию пяти птицеводческих предприятий Украины с целью изучить возможность экспорта их продукции в страны Европейского Союза.