В Тернопольской обл. завершена уборка подсолнечника

Аграрии Тернопольской области завершили уборку подсолнечника.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, в целом собрано 9,8 тыс. т подсолнечника с площади 5 тыс. га. Средняя урожайность составляет 19,4 ц/га (в 2008 году - 18 ц/га).

Длительную уборку подсолнечника М. ДЕРМАНСКАЯ объяснила неблагоприятными погодными условиями. «В сентябре корзинка еще не созрела, в октябре выпал снег, потом было влажно. Соответственно, в хозяйствах убирали урожай в таком количестве, насколько позволяли мощности сушек. Влажность повлияла и на урожайность, ведь кое-где корзинки осыпались или начали гнить», – сказала М. ДЕРМАНСКАЯ.

По ее данным, самая высокая урожайность подсолнечника зафиксирована в Подволочисском районе – 25 ц/га, Чертковском и Бучачском – по 23 ц/га.

Самая низкая урожайность – в Борщовском районе - 8,5 ц/га. М. ДЕРМАНСКАЯ объяснила такие низкие показатели просчетами местных хозяйственников в технологии.

По ее данным, кукуруза в области убрана на площади 41 тыс. га (96% от посеянного), намолочено 245 тыс. т при средней урожайности 59,9 ц/га.

Соя убрана на площади 6,8 тыс. га (80%), всего собрано 11,3 тыс. т при средней урожайности 16,7 ц/га.