Развивающиеся страны подписали соглашение о снижении таможенных тарифов

Соглашение о сокращении таможенных тарифов на 20% подписали 2 декабря представители 22 развивающихся стран в рамках седьмой министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО). Основная цель достигнутой договоренности - придать динамику торговым отношениям по линии Юг-Юг, сообщает АПК-Информ.

Сокращение тарифов будет осуществлено в рамках Глобальной системы торговых преференций, разрешающей оговорки в рамках ВТО и позволяющей развивающимся странам в качестве исключения из режима наибольшего благоприятствования использовать систему взаимных преференциальных пошлин. Среди участников соглашения Бразилия, Индия, Южная Корея, но в то же время отсутствуют такие важные экономики, как китайская и южноафриканская. За подписанием последуют двусторонние переговоры, по итогам которых страны могут договориться о еще более значительном сокращении тарифов, чем заявленные 20%.

Министр иностранных дел Бразилии Селсу Аморим заявил, что достигнутая договоренность - "доказательство того, что у нас есть возможность действовать, пока переговоры в рамках Дохийского раунда не продвигаются вперед". "Конечно, нельзя все сделать за один раз, - признал С.Аморим, - но когда-то нужно начинать. И то обстоятельство, что мы договорились уменьшить на 20% импортные пошлины в отношении 70% товаров, - это хорошее начало".

По мнению аналитиков, основным мотивом подписания соглашения стало не только желание добиться экономических выгод, но и продемонстрировать способность добиваться конкретных результатов на фоне неготовности богатых государств менять что-то в нынешней модели торговых отношений даже перед лицом мирового кризиса. "Страны Юга трансформируют идеи в конкретные инициативы", - заявил на пресс-конференции министр торговли и промышленности Индии Ананд Шарма.