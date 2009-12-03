Аграрии Украины в 2010 г смогут привлечь около 1 млрд. долл. кредитов

Украинские сельхозпредприятия в 2010 г. смогут привлечь около $1 млрд. кредитных ресурсов. Об этом сообщил президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса на пресс-конференции, сообщает АПК-Информ.

"Мы считаем, что дно кризиса в банковской системе пройдено. Банки, особенно с иностранным капиталом, постепенно возобновляют кредитование, в том числе и агросектора", - сказал он.

А.Лисситса также сообщил, что в 2010 г., по данным ассоциации, перспективным для украинских аграриев будет выращивание подсолнечника, цены на который достигнут 450-500 USD/т.

"Конечно, цены не достигнут своего пикового уровня, который был в 2007 г., но, тем не менее, выращивание этой культуры будет рентабельным", - сказал он.

Кроме того, А.Лисситса сообщил, что УКАБ ожидает рост максимальных цен на пшеницу в апреле-мае 2010 г. до 160 USD/т. "Также мы прогнозируем в 2010 г. рост закупочных цен на молоко класса "экстра" до 4500 грн/т", - сказал он.