Аграрии Харьковской области обеспечены бензином на 44%
10:07, 03 декабря 2009Агро
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Для проведения весенне-полевых работ
Обеспеченность агрохозяйств Харьковской области бензином составляет 44% от потребности.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.
По его словам, для проведения комплекса весенних полевых работ 2010 года хозяйства Харьковской области ко 2 декабря т.г. закупили 4 тыс. тонн бензина (44% от потребности).
В.ЗВЕРЕВ отметил, что наивысший уровень обеспеченности бензином наблюдается в хозяйствах Сахновщинского (80%), Нововодолажского (72%) и Богодуховского (68%) районов области, а наименьший – на сельхозпредприятиях Боровского и Валковского районов, где закуплено 14% от нужного количества бензина.
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