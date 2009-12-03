Аграрии Харьковской области обеспечены бензином на 44%

Обеспеченность агрохозяйств Харьковской области бензином составляет 44% от потребности.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его словам, для проведения комплекса весенних полевых работ 2010 года хозяйства Харьковской области ко 2 декабря т.г. закупили 4 тыс. тонн бензина (44% от потребности).

В.ЗВЕРЕВ отметил, что наивысший уровень обеспеченности бензином наблюдается в хозяйствах Сахновщинского (80%), Нововодолажского (72%) и Богодуховского (68%) районов области, а наименьший – на сельхозпредприятиях Боровского и Валковского районов, где закуплено 14% от нужного количества бензина.