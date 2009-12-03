Каждое 10 агропредприятие Украины в 2009 г сменило собственника

Каждое десятое сельхозпредприятие Украины по итогам 2009 г. сменило собственника. Об этом сообщил президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса, сообщает АПК-Информ.

"Причин для этого несколько. Во-первых, это отсутствие госдотаций и снижение закупочных цен на сельхозпродукцию. Во-вторых, невозможность привлечь кредиты на приемлемых условиях либо пролонгировать существующую задолженность. Поэтому в текущем году порог вхождения в аграрный бизнес существенно снизился. Если раньше, в 2007-2008 гг., в Полтавской и Черкасской областях так называемый "входной билет" в агробизнес составлял 1200 долл./га, то в этом году показатель снизился до 150-200 долл./га. В этом году нередко были случаи, когда сельхозпредприятие отдавали просто так, с условием, что покупатель расплатится с существующими долгами. Потому что процедура банкротства юридически сложная и затянутая", - сказал президент Украинского клуба аграрного бизнеса.