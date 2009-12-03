В Ялте начала работу международная конференция

3 декабря в Ялте (Украина) начала работу восьмая международная конференция "Масложировая промышленность-2009. Производство, переработка, маркетинг", посвященная рынку масличных, растительных масел и продуктов переработки.

Конференция организована ИА АПК-Информ при поддержке Министерства аграрной политики Украины, Украинской аграрной конфедерации, Национального союза экспортеров продовольствия и ассоциации "Укролияпром".

Спонсорами выступили компании ИПЦ "Вектор", Grain Marketing, Дельта Вилмар СНГ.

В работе конференции планируется участие 173 делегатов от 103 компаний из 20 стран мира.

В рамках конференции планируется обсудить наиболее актуальные вопросы, связанные с функционированием масложировой промышленности. Ведь завершающийся 2008/09 МГ имел для масложировой отрасли целый ряд позитивных и негативных моментов, нашедших свое отражение в функционировании как внутреннего, так и мирового рынка масличных и продуктов их переработки.

К участию в конференции приглашены производители масличных культур, представители торговых, инспекционных, логистических, брокерских и инжиниринговых компаний, ведущие компании по переработке маслосемян и производству масложировой продукции, представители финансовых, страховых и юридических структур, поставщики МТР, эксперты аналитических и консалтинговых агентств, представители профильных ассоциаций и государственных структур.

Целями проведения конференции являются анализ текущей ситуации и прогнозы развития мирового, европейского и причерноморского рынков масличного сырья и продуктов переработки, оценка ключевых моментов деятельности масложирового рынка, а также налаживание и укрепление деловых связей между различными сегментами масличного рынка.

Работа восьмой международной конференции "Масложировая промышленность-2009. Производство, переработка, маркетинг" продлится до 4 декабря.