Украина, Аргентина и РФ могут экспортировать 3,4 млн. т подсолнечного масла

Потенциал экспорта подсолнечного масла основными странами-поставщиками (Украина, Аргентина и Россия) в настоящее время составляет 3,4 млн. тонн против 4 млн. тонн в прошлом сезоне. Данный факт создает предпосылки для поддержки цен на подсолнечное масло на мировом рынке. Об этом заявил руководитель аналитической службы ИА АПК-Информ Родион Рыбчинский, выступая с докладом на конференции «Масложировая промышленность-2009» 3 декабря в Ялтае.

При этом, подчеркнул эксперт, не стоит забывать о том, что правительство каждой из указанных стран при условии роста цен на подсолнечное масло на внутреннем рынке может ужесточить или ввести ограничения на экспорт подсолнечника и подсолнечного масла.

Говоря о перспективах производства подсолнечного масла в 2009/10 МГ, Р.Рыбчинский отметил, что потенциал производства подсолнечного масла в России составляет 2,6 млн. тонн против 2,7 млн. тонн в предыдущем сезоне. При этом экспортный потенциал оценивается в 650 тыс. тонн против 840 тыс. тонн, экспортированных в 2008/09 МГ. Потенциал производства подсолнечного масла в странах ЕС в текущем сезоне составляет 2,4 млн. тонн против 2,3 млн. тонн в предыдущем, а потенциал импорта соответствует показателю 2008/09 МГ – 1 млн. тонн. Что касается Украины, то производство подсолнечного масла в 2009/10 МГ составит более 2,6 млн. тонн против 2,7 млн. тонн в предыдущем сезоне, при этом экспортный потенциал оценивается на уровне более 2 млн. тонн против 2,1 млн. тонн в 2008/09 МГ. Согласно прогнозам, производство подсолнечного масла в Аргентине составит около 1 млн. тонн против 1,5 млн. тонн в предыдущем сезоне, а экспортный потенциал – 700 тыс. тонн против 1,1 млн. тонн в 2008/09 МГ.

Руководитель аналитической службы ИА «АПК-Информ» также подчеркнул, что в текущем сезоне в странах ЕС-27 ожидается увеличение спроса на подсолнечное масло украинского и российского производства, что связано со снижением урожая в Аргентине.