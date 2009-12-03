Потенциал урожайности подсолнечника в РФ и Украине не раскрыт

Украина и Россия располагают потенциалом наращивания объемов производства подсолнечника, в первую очередь, за счет повышения его урожайности. Такое мнение высказал в рамках конференции «Масложировая промышленность-2009» руководитель аналитической службы ИА АПК-Информ Родион Рыбчинский.

По его данным, в последние три сезона (с 2006/07 по 2008/09 МГ) в мировом производстве подсолнечника удельный вес России составлял 22%, Украины - 18%, ЕС-27 - 20%, Аргентины - 13%. Таким образом, суммарно на указанные страны в среднем за предыдущие три сезона приходилось 73% мирового производства семян подсолнечника.

При этом Р.Рыбчинский отметил, что потенциал урожайности в России и Украине не раскрыт в полной мере. «Данное положение вещей говорит о возможности наращивания объемов производства масличной в данных странах за счет улучшения технологии производства, направленной на повышение урожайности», - уверен эксперт.

По его данным, валовой сбор подсолнечника в России в 2009 г. превысил средний уровень производства за последние пять сезонов и составил около 6,6 млн. тонн в весе после доработки. Урожай подсолнечника 2009 г. в ЕС оценивается в 6,5 млн. тонн против 6,9 млн. тонн в 2008 г. Валовой сбор масличной в Украине в текущем году составил около 6,8 млн. тонн в весе после доработки против 7,4 млн. тонн в предыдущем году. Что касается Аргентины, то, согласно текущим оценкам, посевные площади под подсолнечником в стране в 2009/10 МГ будут наименьшими за последние 30 лет, а урожай не превысит 2,2 млн. тонн (против 3,1 млн. тонн в прошлом сезоне).

По мнению Р.Рыбчинского, именно перспективы производства подсолнечника в Аргентине являются мощным фактором поддержки цен на подсолнечник и продукты переработки в сезоне-2009/10.