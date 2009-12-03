Мельник: следует урегулировать налогообложение аграриев

Министр аграрной политики Украины Юрий Мельник считает необходимым в ситуации признания Конституционным судом неконституционным так называемого аграрного антикризисного закона в срочном порядке урегулировать вопрос налогообложения аграриев, сообщает АПК-Информ .

"Мы будем обязательно ставить вопрос принятия или правительственного законопроекта, или депутатского. Необходимо принимать соответствующее решение, хотя бы в части налогообложения. Кардинально все меняется (после признания неконституционным закона №922), и может наступить полная неразбериха", - сказал он 2 декабря.

Министр отметил, что признание неконституционным Закона "О внесении изменении в некоторые законы Украины о предотвращении негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса" от 4 февраля 2009 г. №922 означает отмену фиксированного сельхозналога и специального режима взимания НДС при реализации сельскохозяйственными производителями молока и мяса.

"Проблему можно урегулировать только соответствующим законом. Этим законом мы будем заниматься", - подчеркнул Ю.Мельник.

Как сообщалось, Конституционный суд 24 ноября признал неконституционным Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса" от 4 февраля 2009 г. №922, так называемый аграрный антикризисный закон.

Суд отметил, что Президент Виктор Ющенко наложил вето на этот закон, которое Верховная Рада преодолела 3 марта, поэтому и закон должен быть датирован 3 марта, а не 4 февраля.

Закон, признанный неконституционным в целом, содержал также ряд других норм, среди которых наиболее важные - о запрете продажи земель сельхозназначения до 1 января 2010 г., о возможности Аграрного фонда активнее работать на рынке, о регулировании правительством цен на услуги ветеринарной медицины, хлебной и карантинной инспекций.