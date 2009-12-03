Основным сырьем для производства этанола в Германии остается меласса

По данным Федерального управления спиртной монополией Германии (BFB), в июле-сентябре т.г. в Германии было произведено 239 куб. м этанола, что на 23% больше, чем за тот же период в прошлом сезоне, сообщает Агро Перспектива.

Объем производства топливного этанола вырос до 209 тыс. куб. м (160 тыс. куб. м) в июле-сентябре 2008 г. Сырьем для производства этанола стали 122 (116) тыс. т пшеницы, 10 (25) тыс. т кукурузы, 166 (105) тыс. т ржи, 51 (36) тыс. т ячменя, 7 (11) тыс. т тритикале и 167 (131) тыс. т мелассы. За весь прошлый сезон в Германии было изготовлено 915 куб. м этанола, в т.ч. топливного — 728 куб. м.