Япония закупила 145 тыс. т пшеницы

13:14, 03 декабря 2009
Агро
0

Американскую, канадскую и австралийскую

Сегодня, 3 декабря, МСХ Японии провело регулярный еженедельный тендер на закупку 145 тыс. т пшеницы с поставкой в январе-феврале, передает ИА Reuters.

Как и планировалось, закуплено:

- 39 000 т американской западной белозерной

- 36 000 т американской северной яровой (темной)

- 30 000 т американской полутвердой

- 20 000 т канадской западной краснозерной яровой (CWRS)

- 20 000 тонн австралийской мягкозерной белозерной (ASW) пшеницы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter