Япония закупила 145 тыс. т пшеницы

Американскую, канадскую и австралийскую

Сегодня, 3 декабря, МСХ Японии провело регулярный еженедельный тендер на закупку 145 тыс. т пшеницы с поставкой в январе-феврале, передает ИА Reuters. Как и планировалось, закуплено: - 39 000 т американской западной белозерной - 36 000 т американской северной яровой (темной) - 30 000 т американской полутвердой - 20 000 т канадской западной краснозерной яровой (CWRS) - 20 000 тонн австралийской мягкозерной белозерной (ASW) пшеницы.

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