Япония закупила 145 тыс. т пшеницы
13:14, 03 декабря 2009Агро
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Американскую, канадскую и австралийскую
Сегодня, 3 декабря, МСХ Японии провело регулярный еженедельный тендер на закупку 145 тыс. т пшеницы с поставкой в январе-феврале, передает ИА Reuters.
Как и планировалось, закуплено:
- 39 000 т американской западной белозерной
- 36 000 т американской северной яровой (темной)
- 30 000 т американской полутвердой
- 20 000 т канадской западной краснозерной яровой (CWRS)
- 20 000 тонн австралийской мягкозерной белозерной (ASW) пшеницы.
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