Производство шампанского в 2009 году в России снизится на 15%

Производство шампанского в 2009 году составит около 170 миллионов литров против порядка 200 миллионов литров в 2008 году, сообщил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА) Вадим Дробиз журналистам в среду, сообщает РИА Новости.

По словам Дробиза, в январе-сентябре 2009 года производство шампанских и игристых вин также упало на 15%, при этом тихих вин (сухих, вин, не содержащих углекислого газа) — на 5%. В целом рынок легального алкоголя за девять месяцев сократился на 15%, в том числе крепкого алкоголя — на 15–16%, низкоалкогольной продукции (в том числе вина — ред.) — на 14,5%. В свою очередь генеральный директор ОАО «Московский комбинат шампанских вин» (МКШВ) Магомед Талаев отметил ряд проблем в отрасли. Во-первых, по его словам, производство шампанского — высокотехнологичный и затратный процесс, однако при этом акциз на шампанские вина в 2010 году составит 14 рублей против 3,5 рубля на тихое вино, процесс производства которого более простой. Кроме того, отметил он, в 2009 году была увеличена пошлина на импорт виноматериалов, которые являются основным сырьем для производства шампанского, с 5% до 20%. В частности МКШВ 90 % виноматериалов импортирует из Италии, Испании, Франции, Южной Африки и других стран. Талаев также отметил, что в последние годы в розничных сетях стало появляться много поддельной продукции под маркой «Российское шампанское» (производится МКШВ), особенно в текущем кризисном году. «Это приводит к потере доверия потребителя», — сетует он. По мнению генерального директора МКШВ, необходимо разработать методику идентификации качественной продукции и выработать механизм «удаления с полок» некачественных шампанских вин. Талаев сообщил, что в ассортименте предприятия появилось новое шампанское, произведенное по классической технологии и уже в следующем году оно появиться в сетевой рознице под марками «Московское классическое» (девять месяцев выдержки) и «Шамп де Руа» (12 месяцев выдержки). Кроме того, по его словам, компания начала изучать вопрос экспорта продукции на другие рынки. «Этот процесс сейчас идет», — сказал Талаев, добавив, что на сегодняшний день МКШВ поставляет продукцию в Казахстан, Монголию и Абхазию. МКШВ был введен в эксплуатацию в декабре 1980 года, его проектная мощность составляет 30 миллионов бутылок в год. Как акционерное общество «Московский комбинат шампанских вин» зарегистрирован 14 июля 1993 года.