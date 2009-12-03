В Чили экспорт фруктов и овощей вырос на 149%

Самый крупный производитель свежей продукции Южного полушария — Чили. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), экспорт фруктов и овощей из этой страны вырос на 149% за последние 8 лет, сообщает Агро Перспектива.

Помимо этого, Чили является 17-м по величине продовольственным экспортером в мире, зарекомендовав себя как важного игрока в определенных секторах. Страна является самым крупным мировым поставщиком слив и занимает второе место по экспорту киви. Так же Чили — лидирующий поставщик яблок, персиков, нектаринов, черники, изюма и орехов (миндаля) в Южном полушарии. Первые партии чилийских фруктов и овощей сезона 2009/10 отбыли из страны 30 ноября. По прогнозам сотрудников Порта Вальпараисо (Port of Valparaíso), объем отгрузок увеличатся в этом году по сравнению с прошлым на 10%. Через Южный Тихоокеанский Терминал Порта (Valparaíso South Pacific Terminal) проходит около 50% всей экспортируемой свежей продукции Чили или около 700 000 тонн (2008/09).