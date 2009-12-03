Яценюк: Агропром нуждается в последовательной госполитике

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК подчеркивает необходимость реализации последовательной государственной политики в сфере сельского хозяйства.

Об этом он сказал во время встречи с председателями сельских советов Полтавской области, при этом изложив свой план возрождения села, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Кандидат в президенты отметил, что государство должно развивать сельскохозяйственное производство с помощью дотаций, льготных кредитов на сельскохозяйственную технику. По его словам, самое главное - сформировать внутренний рынок сельхозпродукции. Он считает, что “нужно закрыть границы «для некачественной дешевой и контрабандной импортной продукции».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что для возрождения села нужно развивать крупнотоварное хозяйство, одной из главных составляющих которого должна стать перерабатывающая промышленность на селе. По его словам, задание должно быть такое: “в Европе торгуем не зерном, в Европе торгуем мукой, уже переработанным мясом, молочными продуктами”. Он отметил, что если в селе появится перерабатывающая промышленность, то появятся рабочие места.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что одним из основных пунктов его плана возрождения села является мотивация развития села через перераспределение бюджетных средств. “Нужно, чтобы была заинтересованность - связка между тем, сколько вы собрали налогов, и тем, сколько у вас осталось в бюджете”, - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что необходимо “тщательно спроектировать строительство капитальных инфраструктурных объектов в селе, чтобы не было как сейчас, когда 70% средств потеряли на объектах незавершенного строительства”. Он подчеркнул, что “проект села нужно разработать так же, как проект всей страны”. «Нет проекта – ты не понимаешь что делать”, - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что «нужно, чтобы село заработало и начало зарабатывать”. Он отметил, что “вопрос финансирования села заключается не в том, как будет разделен бюджетный кодекс, потому что там делить нечего - ноль на ноль всегда дает ноль, что бы ты с ним ни делал”. По его словам, вопрос в том, «сможем ли мы запустить в селе экономическую жизнь, сможем ли мы получить рынок сельскохозяйственной продукции».

А.ЯЦЕНЮК отмечает, что “единственный капитал, который сегодня есть у Украины, - это земля и сельское хозяйство”. «Это то, на чем можно зарабатывать, с чего может жить страна», - добавил он.

Кандидат в президенты отметил, что сегодня нужно решить два задания - «накормить Украину дешевыми и качественными продуктами питания, а также выйти на внешний рынок - вернуть российский рынок и завоевать европейский”. «И без села, без земли ничего не сделаешь», - добавил политик.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что такие изменения не состоятся за один год, и “для этого нужны годы последовательной государственной политики в сфере сельского хозяйства”.