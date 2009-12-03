Аграриям Житомирщины разрешили торговать в Житомире с машин без сбора

Аграриям Житомира разрешили торговать в Житомире с машин без сбора на размещение.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в прес-службе Житомирского городского совета.

Уточнятеся, что такое решение принято на заседании исполкома Житомирского городского совета.

Оно направлено на улучшение условий торговли с машин для отечественных товаропроизводителей агросектора региона, поскольку при таком условии привезенные продукты будут стоить ниже рыночных (на рынке продавцу нужно платить рыночных сбор-УНИАН).

В осенне-зимний период 2009-2010 годов продукция сельскохозяйственного производства по ценам производителя будет реализоваться на двух торговых площадках в Житомире - по просп. Мира, 8-10, и на ул. Большой Бердичевской, 122-а.

Управлениям жилищного хозяйства и коммунального хозяйства Житомирского горсовета исполком поручил обустроить площадки по этим адресам и организовать там уборки.

Напомним, что продовольственные ярмарки с участием аграриев региона в Житомире по праздникам и выходным уже стали традицией.