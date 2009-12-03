Общемировое потребление молока за 2009 г. увеличится на 1,3%

Общемировое потребление молока и других жидких молочных продуктов за 2009 год увеличится на 1,3% по сравнению с 2008 годом - до 263 миллиардов литров, говорится в обзоре "Индекс рынка молочных продуктов Tetra Pak" (мировой производитель упаковки для жидких продуктов).

Если включить в эти данные соевое молоко и другие заменители, например, молоко на рисовой, ореховой и зерновой основе, эта цифра возрастет до 284 миллиардов литров. "Несмотря на то, что глобальный экономический кризис затронул многие отрасли пищевой промышленности, он меньше сказался на секторе молочной продукции.. С 2008 по 2009 год потребление молока и других жидких молочных продуктов (ЖМП) оставалось стабильным во всем мире и даже выросло на 1,3%, что соответствует нашим предыдущим прогнозом", - говорится в документе. По данным компании, 44% мирового населения ежедневно пьют молоко.

По мнению экспертов, основной рост придется на развивающиеся рынки, чей вклад в рост мирового потребления жидких молочных продуктов с 2005 по 2008 год составил 95,8%, в силу таких факторов, как увеличение численности населения, повышение доходов и относительная новизна жидких молочных продуктов. "Заглядывая вперед, мы ожидаем дальнейшего роста мирового потребления ЖМП, причем комплексный годовой коэффициент роста с 2009 по 2012 год составит, по нашим прогнозам, 2,2% - что составит 281 миллиард литров. В значительной степени это произойдет за счет развивающихся рынков, таких как Индия, Китай и Ближний Восток - именно они обеспечили практически весь прирост потребления за последние четыре года", - говорится в обзоре.

Развитые рынки, составляющие около трети (32%) мирового потребления ЖМП, сталкиваются с более трудной ситуацией, потому что на многих из них уровень потребления молока на душу населения уже и так высок. Так, например, Ирландия является мировым лидером по уровню потребления пастеризованных молочных продуктов и молочных продуктов длительного хранения на душу населения - 160 литров в год, тогда как в Китае - всего 19 литров в год.

Однако, отмечается в обзоре, производители молочных продуктов на развитых рынках не бездействуют и находят новые способы стимулировать рост: они вводят новые продукты, новые формы упаковки и маркетинговые концепции, соответствующие потребительским тенденциям этих стран.

Среди развитых стран в десятку крупнейших (по объему продукции) входят Великобритания, США, Канада, Япония, Южная Корея и Австралия (главным образом, рынки пастеризованных молочных продуктов), а также Франция, Германия, Италия и Испания (в основном рынки молочных продуктов длительного хранения). Общий объем потребления ЖМП (включая заменители) в этих странах составляет 66,7 миллиарда литров - 76% потребления этих продуктов на всех развитых рынках и 23,5% мирового потребления ЖМП (включая заменители молока). "Одно из ключевых направлений роста потребления во всем мире - жидкие молочные продукты длительного хранения (продукты, которые могут храниться при комнатной температуре).

Согласно прогнозам, в 2009 году потребление этих продуктов в развитых странах возрастет на 0,6% и составит 26,7 миллиарда литров, несмотря на спад потребления жидких молочных продуктов в целом в этих странах за тот же период. Ожидается, что рост потребления ЖМП длительного хранения будет продолжаться, и предполагаемый комплексный годовой коэффициент роста в развитых странах с 2009 по 2012 год составит 0,7%", - сообщает РИА Новости.