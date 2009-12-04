Аграрии Луганской области получили 13 млн. грн. господдержки

Аграрии Луганской области в текущем году получили 13 млн. грн. государственной поддержки против 83 млн. грн. в прошлом году, а также 62 млн. грн. банковских кредитов при 252 млн. грн. в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на сессии облсовета председатель Луганской облгосадминистрации Александр АНТИПОВ.

«При этом в условиях жесточайшей засухи обеспечен сбор более 1 млн. тонн зерна», – подчеркнул он. По его словам, этот показатель меньше, чем в прошлом году, однако качество пшеницы намного выше – 64% урожая отнесены к I-III классам. «Область полностью обеспечена хлебом», – отметил губернатор.

Он также сообщил, что под урожай 2010 года посеяно 350 тыс. га озимых культур. «Это лучший показатель начиная с 1991 года», – подчеркнул глава облгосадминистрации.

Что касается животноводства Луганщины, то здесь, по его словам, ситуация стабилизируется: остановлен спад поголовья крупного рогатого скота, производство молока во всех категориях хозяйств возросло на 2%, а в сельхозпредприятиях – на 7%. При этом продуктивность дойного стада увеличилась на 17%. Надой на корову составляет 3400 кг молока – это самый высокий показатель за всю историю области. За два года в оснащение молокоприемных пунктов и приобретение поголовья коров инвестировано 5 млн. грн. из средств областного бюджета.