В Харьковской области обеспечены семенами яровых на 101%

Хозяйства Харьковской области обеспечены посевным материалом яровых культур на 101% потребности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По словам В.ЗВЕРЕВА, в связи с изменениями структуры посевных площадей на 2010 год, потребность в семенах яровых зерновых культур составляет 61,2 тыс. т. Фактически заготовлено 61,9 тыс. тонн (101%).

На проверку в Госсеминспекции области поступило 46,6 тыс. т семян, проверено – 44,4 тыс. т. Кондиционные семена составляют 38,5 тыс. т, или 63% от потребности.

На данный момент, сообщил В.ЗВЕРЕВ, в сельхозпредприятиях области продолжается работа по приведению семян к посевным кондициям согласно требованиям нормативной документации.