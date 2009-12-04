В США кукуруза значительно подорожает

Эксперты инвестиционного банка Goldman Sach, прогнозируют существенный рост стоимости фьючерсов кукурузы в США в новом сезоне вследствие увеличения спроса, сообщает АПК-Информ.

Так, доля использования кукурузы в таноловой промышленности США непрерывно возрастает, что является весомым аргументом для укрепления цен.

В результате, к концу 2010 г. фьючерсы кукурузы на чикагской бирже СВОТ могут повыситься до уровня $4,75 за бушель, а в 2011 г. цена составит в среднем около $5 за бушель.

Между тем, в настоящее время котировки кукурузы с поставкой в марте на чикагской бирже СВОТ составляют около $4,03 за бушель.

Что касается ценовой конъюнктуры рынка пшеницы, с учетом хорошего урожая зерновой в 2009/10 МГ, высокого уровня запасов и стабильного спроса существенного роста цен на зерно не предвидится. Тем не менее, вопрос установления стоимости зерновой все еще остается неясным. Так, укрепление котировок кукурузы непременно скажется на формировании цен в данном сегменте (пшеница и кукуруза традиционно являются субститутами при использовании на фураж, поэтому диапазон цен установленных на эти зерновые лишь незначительно отличается). В целом, котировки пшеницы в Чикаго за последующие 12 месяцев нового сезона могут повыситься в среднем до $6 за бушель против $5,5 ожидаемых ранее.