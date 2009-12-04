Украинские сахзаводы произвели 1,2 млн. тонн свекловичного сахара

Украинские сахарные заводы по состоянию на 3 декабря 2009 года произвели 1,2 млн. тонн свекловичного сахара, что на 17% меньше, чем на аналогичную дату 2008 года, сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор", сообщает АПК-Информ.

Согласно данным ассоциации, в настоящее время свеклу перерабатывают 11 заводов, 45 уже завершили сезон сахароварения.

Сахарные заводы приняли 9,15 млн. тонн свеклы, из которых переработали 8,75 млн. тонн.

По оценкам национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор", объединяющей отечественные сахарные заводы производство сахара из свеклы урожая 2009 года составит 1,37 млн. тонн.

Из свеклы урожая 2008 года 70 сахзаводов произвели 1,574 млн. тонн свекловичного сахара.