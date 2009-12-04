Rabobank снизил прогноз производства озимых в Австралии

По сообщениям официальных источников, аналитики Rabobank Australia скорректировали в сторону понижения свою оценку производства озимых зерновых в Австралии на 100 тыс. тонн — до 22,7 млн. тонн в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает АПК-Информ.

Так, посевы озимых в отдельных районах страны пострадали от жары и засухи, в то время как других районах ущерб нанесла чрезмерная влага и штормовые ветра.

Отметим, что некоторые частные аналитики, например эксперты зерновой компании Emerald Group, оценивают потенциал производства озимых в 21-22 млн. тонн, привязывая свою оценку в частности к ранним заморозкам снизившим перспективы урожая в Новом Южном Уэльсе в начале октября. Относительно других регионов, в штате Виктория неблагоприятным оказался конец зернового сезона, в центральной части зернового пояса, в Западной Австралии, также отмечаются некоторые «пробелы» в производстве, в то время как в Южной Австралии урожай может превзойти уровень прогноза.

Добавим, что последняя оценка экспертов Rabobank полностью соответствует данным Австралийского бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов (ABARE) озвученным в сентябре, включая прогноз производства ячменя (7,9 млн. тонн). Новый отчет ABARE будет опубликован уже 8 декабря.

Напомним, что по итогам 2008/09 МГ (апрель-март) в Австралии было собрано 21,4 млн. тонн зерновых, две трети которых было направленно на экспорт.

Что касается ценовой конъюнктуры рынка, под влиянием развития мировых цен и опасений трейдеров, в Австралии был отмечен рост котировок пшеницы по итогам ноября.

Стоимость ячменя на рынке также повысилась в связи с усилением спроса и дефицитом предложений. Так, оценка доходов от продаж ячменя в 2009/10 МГ увеличилась от $4,7 до $14 за тонну, установившись в диапазоне $163-$213 за тонну для различных категорий зерна.