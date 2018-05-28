Кто займется "поиском истины" в вине…

Государственная налоговая администрация Украины хочет расширить полномочия Минагрополитики по контролю производства вина, причем на «дегустационном» уровне. С этой целью разработан законопроект, которым предлагается соответствующим образом «уточнить» Закон „О винограде и виноградном вине” и еще ряд других законов.

Так, в законопроекте предлагается разрешить органу исполнительной власти, уполномоченному Кабинетом министров выдавать лицензии на право осуществления деятельности по производству и обороту алкогольных напитков (на сегодня – Минагрополитики), еще и отбирать образцы винодельческой продукции у предприятий (в том числе, у оптовых и торговых организаций) и проводить исследования на месте и в экспертных лабораториях.

В Департаменте по контролю производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНАУ данное нововведение пояснили тем, что принятие указанных изменений улучшит показатели по борьбе с незаконным производством и оборотом алкогольных напитков, усилит госконтроль в отрасли, а также позволит увеличить поступления в государственный бюджет.

Между тем, участники рынка, мягко сказать, удивлены такой инициативой. Производители затрудняются найти слова для объяснения ситуации и только разводят руками… К примеру, в пресс-службе завода марочных вин и коньяков «Коктебель» отметили, что «специалисты не могут комментировать указанную норму, поскольку до конца не ясны задачи и функции ведомства в вопросе контроля качества продукции, а также механизмы реализации».

А по мнению экспертов, эта инициатива позволит Министерству агрополитики «перетянуть» на себя полномочия других контролирующих структур. "Что касается отбора образцов винодельческой продукции и проведения исследования на месте или в экспертных лабораториях, то сегодня данные функции возложены на Госпотребстандарт Украины», - отметил вице-президент Ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Вячеслав Пономарев. Он считает, что сегодня нет необходимости в изменениях в Закон «О винограде и виноградном вине».

Директор сети вино-маркетов «Поляна» Сергей Токарев тоже не скрывал удивление: «Зачем создавать похожий орган (с функциями Госпотребстандарта - ред.), нам непонятно. Ведь для того, чтобы проводить анализ качества продукции, нужно иметь специалистов, лаборатории, специальное оборудование – это дополнительные расходы, которые не может позволить наш госбюджет». Ведь на сегодня Госпотребстандарт имеет в своей структуре несколько лабораторий, способных проводить сложные анализы качества продукции, в том числе вина. Стоит ли создавать еще одну такую структуру?

Однако инициаторы стоят на своем: «Для выявления фальсифицированной винодельческой продукции на предприятиях (в том числе, у оптовых и торговых организаций) необходимо отобрать образцы и провести исследование на месте и в экспертных лабораториях. Указанная норма предложена с целью усиления контроля, улучшения качества продукции и защиты здоровья населения от некачественного фальсификата».

Но напрашивается вопрос, ведь и раньше кто-то заботился о нашем здоровье и контролировал «процесс разлива». Как быть с Госпотребстандартом, который именно этим и занимался?

«Если эти функции (контроль качества винной продукции – ред.) будут возложены на какой-то орган, то тогда логично исключить их из компетенции Госпотребстандарта», - считает В.Пономарев.

В Госпотребстандарте с ним соглашаются - ГНАУ действительно забирает часть их функций. «Отбор образцов винодельческой продукции у предприятий и проведение исследований на месте и в экспертных лабораториях без четко определенной цели исследований приведет к дублированию функций государственных органов исполнительной власти, определенных действующими законодательными актами. В частности, Законом «О защите прав потребителей», Декретом Кабинета министров «О государственном надзоре за выполнением стандартов, норм, правил и ответственности за их нарушение», Положением о Госпотребстандарте определено, что Госпотребстандарт является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей, стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия», - говорится в комментарии пресс-службы Госпотребстандарта.

Кроме того, по мнению специалистов ведомства, введение новшества приведет к тому, что Минагрополитики будет контролировать само себя, эффективность же такого контроля – спорный вопрос. «Таким образом, наличие контрольных функций у Минагрополитики относительно производства винодельческой продукции приведет к необъективному выполнению задач и умыканию отраслевой ответственности за собственные действия, а также к административному давлению на субъектов хозяйствования и необоснованному вмешательству в их деятельность, невозможности проведения независимой, объективной оценки безопасности и качества продукции, подрыву стабильности условий производства и контроля», - отмечают специалисты Госпотребстандарта.

Участники рынка не сомневаются, что в случае принятия данного закона работа ритейла осложнится. «Нам важно просто понимать, какая будет процедура. Ведь в законопроекте не указаны причины и порядок проведения проверок - что является поводом для них, как часто они могут проводиться, что служит основанием для изъятия продукции и так далее. В данном случае считаем, что эта поправка в закон может усложнить работу сетей и негативно сказаться на рынке специализированного ритейла в целом», - подчеркнул С.Токарев.

Нечетко выписанные процедура и основания для проверок, дублирование функций несколькими ведомствами и т.д. Именно эти факторы порождают коррупцию, злоупотребления служебным положением и прочие «бюрократические нюансы»…

Лилия Коваль (УНИАН)