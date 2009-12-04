Урожай рапса в Украине в 2010 г увеличится на 20%

По предварительным прогнозам ИА «АПК-Информ», валовой сбор семян рапса в Украине в 2010 г. составит 2,25 млн. тонн, что на 450 тыс. тонн, или 20% больше показателя 2009 г. Валовой сбор озимого рапса прогнозируется на уровне 2,2 млн. тонн (1,9 млн. тонн в 2009 г.), ярового - 42 тыс. тонн (47 тыс. тонн в 2009 г.).

Об этом сообщила в рамках конференции «Масложировая промышленность-2009» руководитель отдела рынков масличных ИА «АПК-Информ» Анна Цыкал.

По оценкам ИА «АПК-Информ», площади сева озимого рапса под урожай 2010 г. составили 1,54 млн. га против 1,45 млн. га в 2008 г. Учитывая среднестатистическую разницу между посевными и уборочными площадями озимого рапса в Украине за последние 4 сезона (данный период принят как наиболее показательный), последние в текущем году могут составить около 1,2 млн. га.

«Спрогнозировать площади под яровым рапсом в настоящее время является достаточно сложной задачей. По нашему мнению, существенных изменений площадей сева под данной масличной не произойдет», - сказала А.Цыкал.

По предварительным оценкам, средняя урожайность масличной в сезоне-2010/11 останется на уровне предыдущего. В настоящее время прогноз ИА "АПК-Информ" в большей степени базируется на данных многолетней статистики изменений урожайности масличной, отметила эксперт.