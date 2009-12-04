В Житомирской обл. закупочные цены на молоко выросли

В Житомирской области закупочные цены на молоко выросли в среднем на 50 копеек по сравнению с началом ноября и на сегодняшний день составляют 2 грн. 40 коп. за килограмм.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Николай ДЕЙСАН со ссылкой на результаты анализа, проведенного Главным управлением АПК области.

«Буквально три недели назад цена была 1 грн. 87 коп. за килограмм», – сказал он.

По словам Н.ДЕЙСАНА, повышение цен связано с началом снижения объемов производства молока. «В 90% населенных пунктов аграрного сектора молоко у населения меньше чем по 2 грн./кг не закупается», – отметил он.

Зампредседателя Житомирской ОГА напомнил, что по данным мониторинга Министерства аграрной политики, по состоянию на 1 октября т.г. средняя цена молока, закупаемого у сельхозпредприятий Житомирской области, составляла 1,93 грн./кг, что на 7,2% больше, чем годом ранее. В индивидуальных крестьянских хозяйствах молоко закупалось по цене 1-1,3 грн./кг. Сейчас в области закупку и переработку молока осуществляют 13 предприятий.

Как сообщал УНИАН, за январь-сентябрь 2009 года во всех категориях хозяйств Житомирской области произведено 489,9 тыс. тонн молока, что на 1,3%, или 6,6 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.