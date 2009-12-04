Аграрии Тернопольской области завершили сбор сои
17:19, 04 декабря 2009Агро
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Собрано 11,3 тыс. тонн
Аграрии Тернопольской области завершили сбор сои.
Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, в целом собрано 11,3 тыс. тонн этой культуры с площади 6,8 тыс. га. Средняя урожайность составила 16,7 ц/га.
Наивысшая урожайность наблюдается в хозяйствах Пидволочиского (21,6 ц/га) и Черткивского (20 ц/га) районов, наименьшая - в Борщивском районе (5,4 ц/га).
Также М.ДЕРМАНСКАЯ сообщила, что в области продолжается сбор кукурузы.
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