Аграрии Тернопольской области завершили сбор сои.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, в целом собрано 11,3 тыс. тонн этой культуры с площади 6,8 тыс. га. Средняя урожайность составила 16,7 ц/га.

Наивысшая урожайность наблюдается в хозяйствах Пидволочиского (21,6 ц/га) и Черткивского (20 ц/га) районов, наименьшая - в Борщивском районе (5,4 ц/га).

Также М.ДЕРМАНСКАЯ сообщила, что в области продолжается сбор кукурузы.