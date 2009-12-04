«Галичина» повышает цены на свою продукцию

Молочная компания «Галичина», один из крупных производителей молочной продукции, с 10 декабря текущего года повышает цены на свою продукцию на 10%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Галичина» со ссылкой на коммерческого директора компании Ивана САЛОМАТИНА.

«Фактически уже с начала декабря цены на сырье выросли на 20%. Для нашего предприятия это означает рост затрат на готовую продукцию на уровне 14%. На сегодня «Галичина» приняла решение об увеличении отпускных цен всего на 10% за счет уменьшения показателя рентабельности», – сказал он.

В компании считают, что выходом из сложившейся ситуации могло бы быть снижение налога на добавленную стоимость для переработчиков. «В соседней России, например, НДС для производителей молочных продуктов составляет всего 10%, в Польше этот налог дифференцированный и составляет 3-8%», – добавил И.САЛОМАТИН.

Справка УНИАН. ЗАО «Галичина» (г. Радехов, Львовская обл.,) основано в 1998 году. Компания специализируется на производстве и реализации цельномолочной продукции, а также сухого обезжиренного молока, масла и твердых сыров.

Мощности основной производственной площадки компании – Радеховского молокозавода – составляют 350 тонн молока в сутки.

Основные торговые марки компании: «Галичина», «12 вітамінів», «Молочар», «Дві корівки».

В 2008 году молочная компания «Галичина» увеличила объемы реализации продукции на 40% по сравнению с 2007 годом – до 552,43 млн. грн.