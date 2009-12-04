КСУ отменил поддержку фермеров

Решение Конституционного суда Украины об отмене дотаций производителям молока приведет к падению поголовья крупного рогатого скота и росту цен на молоко.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Союза молочных предприятий Украины со ссылкой на президента Cоюза Лидию КАРПЕНКО.

По мнению эксперта, решение Конституционного суда Украины от 24 ноября «фактически перечеркнуло едва ли не единственный действенный механизм поддержки украинских фермеров. Они больше не будут получать дотаций в размере 20%, что приведет к резкому повышению стоимости молока на рынке и нанесет значительный удар отрасли».

«Такая ситуация еще больше заостряет кризисные явления в молочной отрасли, которые ведут к уменьшению поголовья крупного рогатого скота в Украине. Если срочно не принять государственные меры регулирования, дефицит молока приобретет действительно угрожающие масштабы», - отмечает Л.КАРПЕНКО.

По мнению специалистов Союза, 20%-ное повышение цен на сырье ляжет на плечи сначала перерабатывающих предприятий, а затем и конечного потребителя. «Подорожание молока на 20% - это увеличение себестоимости готовых молочных продуктов на 14-15%. Такое резкое подорожание для покупателя – прямой шаг к уменьшению потребления и падению объемов рынка», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Конституционный суд Украины признал таким, что не отвечает Конституции Украины, Закон Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса“ от 4 февраля 2009 года №922–VI. Решение КСУ отменяет право перерабатывающих предприятий направлять сумму налога на добавленную стоимость, которая должна платиться в бюджет, на выплату дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям.