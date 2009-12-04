«Киевхлеб» приобретает долю в «Столичных хлебных инвестициях»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ОАО «Киевхлеб» (г. Киев) на приобретение в собственность доли в уставном капитале ООО «Столичные хлебные инвестиции» (г. Киев).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

Сообщается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

По информации АМК, ООО «Столичные хлебные инвестиции» с момента создания не осуществляло хозяйственную деятельность, планирует заниматься инвестиционной деятельностью.

Справка УНИАН. ОАО "Киевхлеб" создано на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав предприятия входят хлебопекарские предприятия, ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".