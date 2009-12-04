«Астарта-Киев» собрал более 1,5 млн. тонн сахарной свеклы

Агропромхолдинг «Астарта-Киев» завершил уборочную кампанию, собрав 1,53 млн. тонн сахарной свеклы и 153 тыс. тонн кукурузы, подсолнечника и сои.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, несмотря на сложные погодные условия, компании удалось сохранить показатели урожайности прошлого года. В целом по результатам жатвы в этом году валовой сбор зерновых и масличных культур составил 375 тыс. тонн, что на 5% превышает опубликованные ранее прогнозы.

Отмечается, что сахарные заводы агропромхолдинга на 3 декабря т.г. переработали свыше 1,36 млн. тонн свеклы и произвели свыше 200 тыс. тонн сахара. Заводы работают на полную мощность, которая позволит завершить сезон сахароварения до конца декабря, как и планировалось.

Справка УНИАН. ASTARTA Holding N.V. контролирует агропромышленный холдинг «Астарта-Киев», который является одним из лидеров сахарной отрасли Украины.

«Астарта-Киев» – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, деятельность которого связана с производством сахара, а также с выращиванием, обработкой и торговлей сельскохозяйственной продукцией. В состав холдинга входят 5 сахарных заводов, а также 37 агрофирм, которые обрабатывают свыше 135 тыс. га земли. Производственные активы сосредоточены в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях, главный офис расположен в Киеве.

ASTARTA Holding N.V. является публичной компанией, акции холдинга с августа 2006 года котируются на Варшавской фондовой бирже.

В 2008 году агрофирмы «Астарты» собрали более 393 тыс. тонн зерновых и масличных культур и 1,56 млн. тонн сахарной свеклы, обеспечив 96% и 65% прироста по сравнению с 2007 годом.