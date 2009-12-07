ВР рекомендовано принять изменения в Закон "О молоке и молочных продуктах"

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Закон "О молоке и молочных продуктах" (относительно соответствия качества и безопасности молочных продуктов показателям, установленным законодательством и стандартами Украины).

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении Верховной Рады Украины.

Согласно сообщению, законопроектом №0923 предлагается усовершенствовать положение действующего закона относительно качества и безопасности молочных продуктов. В частности, уточняются термины "молочное сырье", "молочные продукты", "традиционные молочные продукты", "упаковка", "перерабатывающее предприятие" и т.д. В проекте также конкретизируются требования к показателям качества и безопасности молока, молочного сырья и молочных продуктов.

Отмечается, что во время подготовки проекта ко второму чтению поступило 35 поправок, большинство из которых учтены.

Согласно проекту, "традиционные молочные продукты – это масло, сыры, ряженка, простокваша, ацидофилин, сметана, творог, кефир, которые производятся из молочного сырья по устоявшимся технологиям с применением заквасок молочнокислых бактерий, кефир – с применением заквасок на кефирных грибках".

Предусмотрено также, что молоко, молочное сырье и молочные продукты, которые производятся в Украине и ввозятся на таможенную территорию Украины, должны отвечать показателям безопасности и качества, установленным нормативно-правовыми актами Украины.

Законопроектом предлагается установить, что "при производстве традиционных молочных продуктов запрещается использовать жиры и белки немолочного происхождения, а также любые стабилизаторы и консерванты".

Члены комитета учли поправку, в соответствии с которой "аттестат производства молока, молочного сырья и молочных продуктов может быть аннулирован в случае нарушения требований законодательства в сфере производства отмеченной продукции, невыполнения распоряжения соответствующего органа об устранении нарушений условий производства".