Производство с/х продукции в РФ в 2009 г. вырастет на 15%
14:14, 07 декабря 2009Агро
0
Информация Минсельхоза
Производство сельскохозяйственной продукции в РФ в 2009 году вырастет на 15% - до 3 триллионов рублей с 2,6 триллиона рублей в 2008 году, заявила министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник на пресс-конференции в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.
"Объем произведенной продукции в денежном выражении в 2008 году составил 2,6 триллиона рублей, в этом году, конечно, будет еще больше - рассчитываем выйти на 3 триллиона рублей", - сказала Скрынник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter