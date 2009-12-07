Россия в 2010 г. может собрать 45 млн. т озимых

Россия в 2010 году может собрать озимое зерно в объеме 45 миллионов тонн, сообщила министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник на пресс-конференции в понедельник.

"Как говорят наши растениеводы, мы можем выйти на 45 миллионов тонн озимых", - сказала Скрынник, уточнив, что прогноз делается на данных осеннего сева - засеяно 17,8 миллиона гектаров озимых.

В текущем году Россия собрала в целом 93 миллиона тонн зерна (против 108,1 миллиона тонн зерна в прошлом году). Данные отдельно по урожаю озимых не сообщались, однако прогноз Минсельхоза на 2009 год известен - ожидался урожай озимых в 38-40 миллионов тонн.