«Сумыхимпром» договорился с Кабмином о поставках газа

Руководство ОАО «Сумыхимпром» договорилось с правительством Украины о поставках газа в зимний период и реструктуризации задолженности за потребленный газ.

Об этом сказано в письме-обращении исполнительного директора предприятия Веры ЛАВРИК к политическим силам Украины, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, по словам В.ЛАВРИК, только после личного вмешательства премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО было возобновлено газоснабжение предприятия и сохранен технологический цикл производства на «Сумыхимпроме». Также В.ЛАВРИК опровергла информацию о возможном банкротстве предприятия.

От имени трудового коллектива она заявила, что на предприятии «с благодарностью принимают поддержку правительства и местных органов власти и обращаются к политическим силам с просьбой не политизировать положение, сложившееся вокруг предприятия, и не распространять неправдивую информацию, которая создает дополнительные преграды в его выходе из кризиса и нивелирует мероприятия по формированию портфеля заказов на 2010 год».

По словам В.ЛАВРИК, предприятие освобождено от уплаты земельного налога, а указанные органы власти выступают посредниками в его отношениях с Пенсионным фондом, фондами социального страхования, налоговыми и другими фискальными органами.

Также она сообщила, что «Сумыхимпром» совместно с Министерством промышленной политики Украины провели переговоры с рядом банковских учреждений, в ходе которых созданы предпосылки для получения средств на закупку сырья и оплату энергоресурсов. Кроме того, в Государственной налоговой администрации Украины принимаются меры для первоочередного возмещения заводу налога на добавленную стоимость, сумма которого составляет более 30 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября т.г. НАК «Нафтогаз Украины» прекратила газоснабжение ОАО «Сумыхимпром» из-за долгов предприятия. Вечером 2 декабря поставки газа были возобновлены.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ОАО «Сумыхимпром» находятся в управлении Министерства промышленной политики Украины.

2008 год «Сумыхимпром» закончил с убытком 230,602 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль предприятия составила 1,417 млн. грн.