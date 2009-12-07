«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» запускает новую торговую марку Rioba

Компания «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» запускает новую собственную торговую марку (СТМ) Rioba.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, ассортимент СТМ насчитывает свыше 70 наименований продовольственных и непродовольственных товаров для баров, кафе, ресторанов, а также гостиниц, компаний и офисов.

На данный момент бренд охватывает около 150 ключевых наименований продовольственных и непродовольственных товаров в мире. В Украине под маркой Rioba уже представлены чай, кофе, сок, сиропы для коктейлей, салфетки, брендированные изделия из фарфора и одноразовые стаканчики.

По состоянию на декабрь 2009 года «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» предлагает свыше 3100 наименований продовольственных и непродовольственных товаров под 19 СТМ. Компания планирует расширять портфель собственных торговых марок.

Rioba является одной из 6 ключевых собственных торговых марок METRO Cash & Carry - Aro, H-Line, HoReCa Select, Sigma и Fine Food.

Справка УНИАН. C момента выхода на рынок Украины в 2003 году METRO Cash & Carry открыла 25 магазинов: четыре в Киеве, два в Донецке, Днепропетровске, Одессе и Харькове, по одному во Львове, Луганске, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Макеевке, Симферополе и Мариуполе.

METRO Cash & Carry инвестировала в экономику страны 460 млн. евро и создала около 7000 рабочих мест.

METRO Cash & Carry управляет 650 центрами оптовой торговли в 29 странах. Продажи компании в 2008 году составили 33,1 млрд. евро.

METRO Cash & Carry является торговым подразделением немецкой METRO Group. В 2200 магазинах компании в 32 странах мира работает около 300 тыс. сотрудников.

В 2008 году продажи METRO Group достигли 68 млрд. евро.