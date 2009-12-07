В Донецкой обл. завершена уборка поздних зерновых

В Донецкой области завершена уборка поздних зерновых культур.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.

Согласно сообщению, площадь, которая подлежала уборке зерновых по всем категориям хозяйств, составила 713,8 тыс. га, намолочено – 1 млн. 831,2 тыс.т онн зерна, урожайность - 25,7 ц/га.

Подсолнечник собран на площади 430,6 тыс. га, намолочено 699,3 тыс. тонн, урожайность - 16,2 ц/га.

Кукуруза на зерно убрана на площади 69,7 тыс. га, намолочено 179,6 тыс. тонн, урожайность - 25,9 ц/га.

В пресс-службе также отметили, что на предприятиях области продолжается подготовка семян яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) под урожай 2010 года, доведение его к посевным кондициям и проверка в районных государственных семенных инспекциях. В госсеминспекциях (по состоянию на 3.12.2009 г.) проверено 28 тыс. тонн семян яровых и зернобобовых культур (без кукурузы), из них отвечают посевным кондициям 23,9 тыс. тонн, или 64% проверенного.