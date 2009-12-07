В Донецкой обл. озимые посеяны на 460,2 тыс. га

В Донецкой области под урожай 2010 года по всем категориям хозяйств озимые культуры посеяны на площади 460,2 тыс. га, что составляет 106% плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.

Согласно сообщению, в том числе озимая пшеница посеяна на площади 414 тыс. га, что составляет 104% к плану.