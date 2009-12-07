АПК Донецкой обл. обеспечен минудобрениями на 75%

Предприятия агропромышленного комплекса Донецкой области по состоянию на начало декабря обеспечены минеральными удобрениями (с учетом остатков) на 75% к плановому графику, имея в наличии 10 тыс. 142 тонны.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.

Согласно сообщению, в том числе имеются в наличии: азотные удобрения – 4344 тонны (67% к графику); фосфорные – 3934 тонны (66%); калийные - 1864 тонны (161%).