Налоговики перечислили в Сводный бюджет 2,4 млрд. грн. акциза

В ноябре 2009 г. налоговики перечислили в Сводный бюджет акцизный сбор с произведенных в Украине товаров на сумму 2 млрд. 400,4 млн. грн., что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, размещенном на официальном сайте ведомства.

Рост поступлений акцизного сбора в ноябре т.г., по сравнению с ноябрем 2008 г., наблюдался благодаря поступлениям от ликеро-водочной продукции – рост на 55,6% (дополнительно поступило 180,9 млн. грн.), всего поступило 506,4 млн. грн.; винодельческой продукции – на 32,8% (+10,6 млн. грн.), поступления составили 42,9 млн. грн.; пива – в 2 раза (+53,4 млн. грн.), поступления составили 106,7 млн. грн.; табачной продукции – на 208% (+880,5 млн. грн.), поступления составили 1 млрд. 303,6 млн. грн.; бензинов моторных – в 2,9 раза (+118,1 млн. грн.), поступления составили 179,7 млн. грн.; других нефтепродуктов – в 6,9 раза (+214,9 млн. грн.), поступления составили 250,8 млн. грн.

В январе-ноябре 2009 г. налоговики перечислили в Сводный бюджет 16 млрд. 423,4 млн. грн. акцизного сбора с произведенных в Украине подакцизных товаров, что на 76,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Рост поступлений произошел благодаря ликеро-водочной продукции – рост на 18,2% (дополнительно поступило 584,8 млн. грн.), всего поступило 3 млрд. 801,4 млн. грн.; винодельческой продукции – на 17,1% (+52,8 млн. грн.), поступления составили 361,5 млн. грн.; пива – на 28,5% (+233,7 млн. грн. ), поступления составили 1 млрд. 55,2 млн. грн.; табачной продукции – на 166,7% (+4 млрд. 959,4 млн. грн.), поступления составили 7 млрд. 935,2 млн. грн.; бензинов моторных – на 82% (+974,9 млн. грн.), поступления составили 2 млрд. 163,7 млн. грн.; других нефтепродуктов – на 70,6% (+403,2 млн. грн.), поступления составили 973,8 млн. грн.