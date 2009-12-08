Сегодня по Украине выпал снег

Сегодня, 8 декабря в Киеве облачно, временами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 0..+2 градуса днем 0...+2 градуса, сообщает Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, временами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...+4 градуса, днем 0...+5 градусов.

В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -2...-7 градусов, днем -2...+3 градуса. В Моршине небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов. В Трускавце небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов. В Сваляве ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, температура ночью +2...+4 градуса, днем +4...+6 градусов.

На севере Украины облачно, временами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем -1...+4 градуса.

В центре Украины облачно, временами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем -1...+4 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-8 градусов, днем +1...-4 градуса.

На юге Украины облачно, временами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

В Крыму облачно, временами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утором местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов. В Ялте временами небольшой дождь, температура ночью +5..+7 градусов, днем +7...+9 градусов.