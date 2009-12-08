Продукты в Украине за год подорожали на 10%

Согласно обнародованным вчера данным Госкомстата за ноябрь, потребительская инфляция в Украине в этом месяце составила 1,1%. По прогнозам экспертов, по итогам 2009 года инфляция может составить чуть менее 14%. Таким образом, удорожание товаров и услуг в стране по итогам текущего года будет самым высоким в Европе, сообщает Дело.

В ноябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены на продукты питания в Украине выросли на 10,3%, а по сравнению с началом года — на 9,1%. Ценовая динамика, которую демонстрируют страны ЕС и наши бывшие соседи по Советскому Союзу — например, Россия, Молдова, Казахстан, — говорит о намного меньшем подорожании продуктов питания. Более того, во многих странах ЕС в продуктовом секторе фиксируют дефляцию.

Подавляющее большинство государств Евросоюза еще не обнародовало данные о ценах в ноябре, поэтому для сравнения приходится брать октябрьские показатели. В октябре 2009 года по сравнению с октябрем 2008-го цены на еду в Европе упали на 1,5%. При этом стоимость корзины продуктов питания стабильно снижается: в сентябре — на 1,3%; августе — на 1,2%; июле — на 1%. Для сравнения, в Украине ни в одном месяце этого года не было зафиксировано падения цен на продукты питания год к году, а удешевление по сравнению с предыдущим месяцем произошло лишь в июле и августе — традиционных месяцах для дефляции.

В октябре по показателю роста цен в продуктовом секторе Украину обогнала лишь Беларусь. Падение цен зафиксировано даже в соседней России. Если в Украине в октябре по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована продуктовая инфляция — 0,7%, то в России — дефляция на те же 0,7%.

10% в 2010-м

Как отмечают эксперты, есть несколько факторов того, что еда в «бедной» Украине дорожает более высокими темпами, чем в «богатой» Европе. Основной причиной является растущая себестоимость пищевой продукции из-за низкой эффективности отечественного производства, больших энергозатрат, а также зависимости от импортного сырья, которое дорожает параллельно с падением курса гривни. «В итоге значительную долю в образовании цены занимает не конечный реализатор — розничная сеть, а производитель», — поясняет старший аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь. По словам экономиста инвесткомпании «Драгон Капитал» Елены Белан, за отчетный период (ноябрь 2009-го — ноябрь 2008-го) услуги транспортировки подорожали на 21%, водоснабжение — на 29%, газ — на 35%.

По прогнозам экспертов, в 2010 году доминирующим фактором удорожания станут тарифы на газ и услуги ЖКХ. Однако даже несмотря на это, Украине вполне по силам закончить следующий год с инфляцией на уровне 10%.