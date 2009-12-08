В 2010 г в РФ впервые проведут залоговые операции на рынке зерна

В ходе пресс-конференции 7 декабря глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник подтвердила, что в России будет продолжена практика проведения закупочных зерновых интервенций. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза, сообщает АПК-Информ.

Наряду с этим, отметила министр, в будущем году впервые планируется проведение залоговых операций на рынке зерна. В настоящее время решаются технические вопросы и вопрос финансирования залоговых операций.

По словам Е.Скрынник, залоговые закупки считаются эффективными, но при этом без интервенций не обойтись. Она также отметила, что благодаря закупочным интервенциям в текущем году удалось стабилизировать цены на пшеницу 3 класса.

Министр также проинформировала, что весной 2010 года, в период большого молока, Минсельхоз приступит к проведению закупочных интервенций в отношении стерилизованного молока, твердых сыров, сливочного масла. «Вся необходимая для этого документация нами подготовлена, мы будем снимать излишки указанных молочных продуктов с рынка», — отметила Е.Скрынник.

В ходе пресс-конференции 7 декабря глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник подтвердила, что в России будет продолжена практика проведения закупочных зерновых интервенций. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Наряду с этим, отметила министр, в будущем году впервые планируется проведение залоговых операций на рынке зерна. В настоящее время решаются технические вопросы и вопрос финансирования залоговых операций.

По словам Е.Скрынник, залоговые закупки считаются эффективными, но при этом без интервенций не обойтись. Она также отметила, что благодаря закупочным интервенциям в текущем году удалось стабилизировать цены на пшеницу 3 класса.

Министр также проинформировала, что весной 2010 года, в период большого молока, Минсельхоз приступит к проведению закупочных интервенций в отношении стерилизованного молока, твердых сыров, сливочного масла. «Вся необходимая для этого документация нами подготовлена, мы будем снимать излишки указанных молочных продуктов с рынка», — отметила Е.Скрынник.